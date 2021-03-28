В Мурманской области пропала 39-летняя женщина с двумя детьми

Семья может находиться в любом городе региона. Фото: vk.com/pso_murmansk

Родные и близкие, а также волонтеры, повсюду ищут 39-летнюю жительницу Мурманска Евгению Клокову, которая пропала вместе с двумя маленькими детьми - семилетней Анной Клоковой и пятилетним Александром Клоковым.

С 21 марта женщина не выходит на связь. Проживает по адресу: Мурманск, улица Сафонова, 28. Ее местонахождение, как и ее детей, все еще не известно. Сообщается, что она может находится в любом городе Кольского района.

Приметы: обычного телосложения, округлое лицо, волосы светлые, восходящие брови с изломом.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавших, просят сообщить об этом волонтерам поисково-спасательного отряда "Мурманск" по телефону: 8 902 133 54 50 (круглосуточно) либо обратиться в полицию: 02 или 102.

Напомним: завершены поиски 33-летнего жителя Мончегорска. Игорь Градусов вышел на связь, когда увидел ориентировку на себя.

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