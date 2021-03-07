В Мурманске ищут капитана рыболовецкого судна Бориса Пильщикова

Жительница Риги пытается через соцсети и северян найти своего отца. Фото: Анастасия Осипова

Принцип шести рукопожатий или «ёлки» по-мурмански. Наталья Дайсма из Риги разыскивает своего отца Бориса Пильщикова или хотя бы какую-то информацию о нем, и для этого обратилась в мурманскую группу на Facebook.

- Пильщиков Борис Васильевич 1941 года рождения. Родители расстались, когда мне было 3 года. Последний раз папа приезжал в Ригу в 1978 году. Знаю, что от второго брака у папы есть еще одна дочь Женя. В Риге жил его брат, - пишет в группе Наталья Дайсма.

И как результат, отозвались два человека, которые знали сводную сестру и папу. Оказалось, что сестра погибла в 2014 году, а одна из ее подруг только визуально помнит, где жил отец, но конкретно адреса не знает.

Редакция «КП» пообщалась с Натальей и выяснила, что отец ее работал помощником капитана, а потом капитаном рыболовецкого судна. А еще есть примечательный факт – черная перчатка.

- У папы в молодости была травмирована кисть руки, кажется правой , точно не помню. У него на руке всегда была черная перчатка, - рассказывает редакции «КП» Наталья.

Всех, кто хоть что-то знает об этом человеке, просят связаться по электронной почте pavlova11@inbox.lv или в мессенджерах по телефону +37122433160.

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