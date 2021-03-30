Серьезное ДТП в Мурманске: на Ленинградке перевернулся грузовик

Грузовик опрокинулся на проезжую часть. Фото: Вячеслав Городецкий

30 марта в Мурманске произошла серьезная авария с участием одного автомобиля. Как сообщили в паблике "Мурманск ДТП ЧП", на Ленинградке в сторону юга на затяжном повороте, не доезжая до улицы Шевченко, опрокинулся грузовик. Правая полоса занята.

Как уточнила "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, пока что информация по данному дорожно-транспортному происшествию в Госавтоиспекцию не поступала. Будем надеяться, что в аварии обошлось без пострадавших.

Сотрудники ДПС просят водителей быть предельно осторожными и внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения. Это точно лишним не будет, учитывая, что сейчас на дорогах сплошная гололедица.

Напомним: в Коле на машину с людьми упала наледь с крыши жилого дома. Следователи начали проверку управляющей компании, отвечающей за здание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На дороге Оленегорск-Ловозеро мазутовоз объезжал застрявшую машину и устроил смертельное ДТП. Большегруз раздавил легковушку (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru