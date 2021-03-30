В Коле на машину с людьми упала наледь с крыши жилого дома

Северяне успели завести машину и тут же их настигла беда. Фото: скриншот видео

Весенние сюрпризы начались, поэтому вышел на улицу - крути головой по сторонам и смотри не только под ноги, чтобы в лужу не наступить, но и наверх.

29 марта в Коле произошло ЧП: на припаркованный автомобиль с людьми рухнула глыба льда с крыши жилого дома №4 на улице Заводской. Она приземлилась ровно на лобовое стекло. Водитель и ее спутник сели в машину за несколько секунд до происшествия и уже собирались уезжать, как вдруг почувствовали сильный удар по авто.

Северяне сразу выскочили из салона. От испуга и неожиданности не успели ничего толком осознать, женщина забыла поставить машину на ручник, и та поехала задним ходом к дороге. Девушка останавливала авто уже на ходу. Потом машину отогнали в более безопасное место - подальше от кровли с ее снежными сюрпризами.

А пока управляющая компания, ответственная за чистку кровли, не отвечает на звонки (дозвониться до нее редакция "КП" пыталась с утра), правоохранители начали проверку.

- Следственными органами Следственного комитета России по Мурманской области по данной информации организовано проведение процессуальной проверки. Будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за ненадлежащее выполнение обязанностей по содержанию домов и дворовых территорий в безопасном для граждан состоянии, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Напомним: на прошлой неделе в Мурманске над припаркованной Hоnda повисла на проводе внушительная глыба снега. Владелицу машины попросили срочно убрать свою "ласточку", пока снежная масса не рухнула.

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