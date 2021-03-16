В Мурманске упавшая с крыши наледь повредила машину

Руслан въезжал в арку, когда на его машину упал лед. Фото: Руслан Тулупов.

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области 15 марта министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков призвал муниципалитеты не расслабляться: морозы и потепления - хорошие условия для образования снежной каши и наледи.

И словно в подтверждение его слов ЧП произошло в Мурманске у первого корпуса дома №31 на улице Полярные Зори.

- Упала наледь с крыши, разбила лобовое, так же висит на балконе еще одна глыба, аккуратнее! - написал Руслан Тулупов в группе "Мурманск".

Несмотря на то, что многие комментаторы подумали, что владелец машины поставил ее прямо под окнами, на самом деле Руслан въезжал в арку, когда на его машину упал лед.

Напомним: за наледь на балконах, застекленных самовольно (т.е. без согласованного в ГЖИ проекта), отвечают владельцы. Именно они должны связаться с управляющей компанией и при ее поддержке убрать лед.

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