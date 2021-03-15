На дороге Оленегорск-Ловозеро мазутовоз объезжал застрявшую машину и устроил смертельное ДТП

Водитель большегруза пытался избежать проблем, но... Фото: Сергей ГАПОН

Неудачный маневр привел к беде на одном из опасных участков в Мурманской области. Водитель большегруза пытался избежать проблем, но...

- 15 марта в 12.40 на 78 километре автодороги "Оленегорск-Ловозеро" водитель мазутовоза Scania при движении в сторону Ловозера при объезде препятствия - застрявшего автомобиля Toyota - допустил с ним столкновение. В этот момент рядом с автомобилем находился водитель иномарки. В результате ДТП данный водитель погиб на месте ДТП. Разлива жидкости не было. На месте работает экипаж ДПС, - сообщил инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Напомним, ДТП с пострадавшим на улице Чумбарова-Лучинского в Мурманске устроила 15-летняя девочка. Также в Мурманске вспыхнул автобус с пассажирами, пострадал водитель, пассажиров успели эвакуировать.

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