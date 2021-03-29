Погода в Мурманске и области на 30 марта 2021 года: мокрый снег и сильный ветер

Погода будет прохладной и мокрой. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Небесная канцелярия вновь преподносит нам неприятные сюрпризы в виде мокрого снега и сильного ветра. Так что слякоти будет еще больше, чем обычно. А еще в регион спешит небольшое похолодание.

30 марта ожидается облачная погода. Снег, мокрый снег, ночью и утром местами сильный. В отдельных районах отложение мокрого снега. Ветер ночью южный умеренный, местами сильный, днем северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, днем от 0 до +5. На дорогах гололедица.

- В ближайшие дни погоду Кольского полуострова будет определять циклон, центр которого формируется над Ботническим заливом. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами осадки, преимущественно в виде мокрого снега, местами порывистый ветер. 1 апреля ожидается небольшое понижение температуры воздуха в ночные часы, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

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