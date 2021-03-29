В Мурманске теплая погода сменится похолоданием и осадками

Погода снова принесет холода. Фото: Олег ФИЛОНОК

Внезапные весенние деньки порадовали жителей Мурманской области не только теплой погодой, но и различными ручьями и лужами. Все немного понадеялись, что тепло постоит пару дней, и этот катаклизм в виде непроходимых тротуаров мы переживем в короткие сроки.

Но, увы, такая не совсем ожидаемая теплая погода для марта сдает свои позиции. Зима снова маячит на горизонте. К нам возвращается высотный арктический холод, поэтому на этой неделе ожидаем осадки.

- В начале и середине недели осадки будут в виде мокрого снега, причем со вторника по четверг достаточно интенсивные, - сообщается в группе "Погода в Мурманске". - За три дня (со вторника по четверг) может выпасть от 10 до 20 миллиметров осадков.

Ночью, при понижении температуры, снег будет не таять, а ложиться снежным покровом. Вторая половина недели принесет снижение температуры в устойчивый, но слабый минус.

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