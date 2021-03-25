Завершены поиски 33-летнего жителя Мончегорска

Мужчину нашли. Фото: "МурманСпас"

33-летний житель Мончегорска Игорь Градусов пропал 10 марта, когда ушел от друга. Две недели было не известно, где же он находится и куда запропастился. Родные забили тревогу, мужчину стали повсюду искать. К счастью, северянина уже нашли живым и невредимым. Правда, где именно он был все это время - не уточняется.

- Игорь вышел на связь после размещения ориентировки с разрешения брата. С ним все в порядке, - сообщила "КП" координатор поисково-спасательного отряда "МурманСпас" в Мончегорске Елизавета Пастухова-Конышева.

Что ж, все хорошо, что хорошо кончается.

Напомним: завершены поиски 44-летнего жителя Мурманска с черным рюкзаком. Михаила Филиппова искали с 19 марта. Тем временем в областном центре продолжаются поиски 17-летнего подростка, который пропал еще в прошлом месяце. Игорь Будько ушел из дома 25 февраля.

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