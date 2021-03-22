Завершены поиски 44-летнего жителя Мурманска с черным рюкзаком

Поиски увенчались успехом. Фото: "МурманСпас"

Нет ничего лучше для встревоженных родственников, когда их пропавший близкий человек возвращается домой целым и невредимым. А такое, к сожалению, случается не всегда.

Так, в Мурманске с 19 марта искали 44-летнего местного жителя Михаила Филиппова. Мужчина ушел с работы, расположенной на улице Шевченко, и с тех пор его местонахождение было не известно. Спустя несколько суток северянин все же дал о себе знать.

О том, что Михаил найден и жив, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "МурманСпас". Где все это время пропадал мужчина - не уточняется. Но главное, что с ним все хорошо.

Напомним: в Зеленоборском завершены поиски 38-летнего местного жителя. Виктора Курченко искали с 16 марта. А в Мурманске увенчались успехом поиски 15-летней девушки, которой не нравилось, что ее ищут. Дарью Терпелову искали с 9 марта.

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