В Мончегорске пропал 33-летний мужчина, который не вернулся домой от друга

Мужчину ищут с 10 марта. Фото: "МурманСпас"

В Мурманской области продолжают пропадать люди. Так, в Мончегорске вот уже две недели родственники ищут 33-летнего Игоря Градусова и волнуются за него. Мужчина вышел от друга 10 марта и с тех пор так и не вернулся домой. Местонахождение северянина не известно.

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-карие.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем Игоре Градусове, просят обратиться к волонтерам поисково-спасательного отряда "МурманСпас" по телефонам: 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41 либо позвонить в полицию: 02 или 102.

Пока что остается лишь надеяться, что с мужчиной не приключилось беды и он найдется живым и невредимым.

Напомним: завершены поиски 44-летнего жителя Мурманска с черным рюкзаком. Михаила Филиппова искали с 19 марта. Также найден 38-летний житель Зеленоборского. Виктора Курченко искали с 16 марта.

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