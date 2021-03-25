Стала известна причина ЧП с мурманским траулером "Мелькарт" в Норвегии

Траулер "Мелькарт" лег на бок у эллинга. Фото: vk.com/murmansk_dtp

24 марта в порту Киркенеса произошло ЧП: перевернулся траулер "Мелькарт". Судно имеет порт приписки Мурманск, а в Норвегию пришло на плановые работы. Во время выхода из эллинга при местной верфи траулер опрокинулся и лег на бок. К счастью, никто из членов экипажа не пострадал.

- Траулер, видимо, был легким внизу и тяжелым вверху. При этом балласт на борту должен был находиться в основном с правой стороны. Когда судно собирались спустить на воду, оно потеряло баланс и перевернулось. Когда произошла авария, на борту находились восемь человек, - сообщает NRK.

"Мелькарт" принадлежит компании "Мурман Сифуд". Сейчас полиция Норвегии проводит проверку по данном инциденту.

- Судно спускали со слипа после ремонта, норвежцы неправильно его забалластили и наложили на палубу металлические чушки, которые не закрепили, они поползли к борту, накренили судно и в конце концов оно легло на бок. Лежит сейчас по диаметральную плоскость затопленным, - написал в группе "Мурманск ДТП ЧП" один из моряков Сергей Кабанов.

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