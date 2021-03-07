Затонувшую в Баренцевом море "Онегу" хотят обследовать и найти тела погибших моряков

"Онега" затонула у Новой Земли 28 декабря 2020 года. Фото: Алексей Бакуменко

28 декабря в Баренцевом море в 40 километрах от архипелага Новая Земля затонуло рыболовецкое судно "Онега". На борту было 19 членов экипажа, спаслись только двое - второй помощник капитана и матрос. Тела погибших моряков из-за плохих погодных условий не нашли - поиски были прекращены в начале января.

По факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело.

- Признаны потерпевшими и допрошены в указанном качестве родственники погибших моряков, свыше 40 лиц допрошено в качестве свидетелей. Назначены и проводятся генетическая и судоводительская экспертизы. Осуществляется значительный комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об исследовании затонувшего судна и установлении тел погибших, - сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Сама "Онега" лежит на глубине почти 130 метров у побережья архипелага. Из-за такой глубины поднять ее или хотя бы обследовать очень трудно.

Напомним: Ространснадзор сообщил об итогах расследования причин затопления ярусолова.

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