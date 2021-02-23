В рамках уголовного дела по затонувшему судну «Онега» допросили 40 человек

Фото: fleetphoto.ru

Ранним утром 28 декабря 2020 года в 40 километрах от архипелага Новая Земля затонул ярусолов «Онега» с портом приписки Мурманск. По предварительной версии, причиной этого стало сильное обледенение, а также удар волны, который перевернул судно.

Из 19 членов экипажа спаслись только двое. По факту случившегося возбудили уголовное дело. О ходе его расследования рассказал руководитель Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России во время рабочей поездки в Санкт-Петербург председателя Следственного комитета Российской Федерации.

- 22 человека признаны потерпевшими. В качестве свидетелей допрошены 40 человек. Назначены и проводятся генетическая и судоводительская экспертизы, продолжается комплекс других следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, проведены 2 личных приема родственников членов экипажа, проживающих в Мурманской области, в ходе которых получены данные, имеющие значение для расследования уголовного дела, а также даны разъяснения о проводимых поисковых мероприятиях, ходе и порядке следственных действий. Губернатор Мурманской области, принимавший участие в приемах, гарантировал оказание помощи и поддержки семьям членов экипажа затонувшего судна, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Напомним: расследование уголовного дела осложняется тем, что нельзя обследовать «Онега», которая лежит на глубине 130 метров.

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