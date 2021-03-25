Жительница Мурманска отправится в колонию за неуплату алиментов

Постановление суда уже вступило в законную силу.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жительница Мурманска никак не хотела платить деньги на содержание своих детей. За это злостную уклонистку-алиментщицу решили отправить в колонию.
- Осужденная неоднократно уклонялась от отбывания наказания в виде исправительных работ, за что ей выносились письменные предупреждения о замене исправительных работ более строгим видом наказания. Также женщина не собиралась искать себе работу, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
Так как северянка не принимала никаких мер, постановлением Ленинского районного суда Мурманска ей заменили наказание с исправительных работ на лишение свободы. Отбывать срок она будет в колонии-поселении.
Постановление суда уже вступило в законную силу.
Напомним: житель Мончегорска забыл про долг в 397 тысяч рублей по алиментам. Мужчина думал, что если ребенок совершеннолетний, то задолженность ему прощена.
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