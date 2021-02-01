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Общество

Житель Мончегорска забыл про долг в 397 тысяч рублей по алиментам

Мужчина думал, что если ребенок совершеннолетний, то задолженность ему прощена
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Денежные средства были переведены взыскателю.

Денежные средства были переведены взыскателю.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Если жители Мурманской области вдруг забыли о накопившихся долгах, им обязательно об этом напомнят судебные приставы.

Так, житель Мончегорска задолжал по алиментам 397 тысяч рублей: ребенок рост, мужчина не платил вплоть до его совершеннолетия. Мужчину объявили в розыск, и спустя некоторое время он сам появился в регионе. Правда, он совсем не ожидал, что придется отдать крупную сумму денег.

- Должника доставили в отделение судебных приставов. Информация о наличии задолженности по алиментам оказалась для него неожиданной новостью. Северянин старался выяснить, нет ли здесь какой-либо ошибки, ведь, по его мнению, «ребенок-то уже вырос и обязанность по уплате алиментов давно закончилась…». Мончегорец думал, что после совершеннолетия чада долг ему простили, - уточнили "КП" в пресс-службе УФССП России по Мурманской области. - Тем не менее, после разъяснений судебным приставом негативных последствий в случае неуплаты забытого долга, тот погасил всю сумму.

Денежные средства были переведены взыскателю в полном объеме.

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