Многодетную мать из Оленегорска приговорили к исправительным работам

Сначала северянка попала под административную статью - по ч.1 ст. 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обычно за уклонение от алиментов ругают мужчин. Но есть и горе-мамы, для которых родить не значит воспитать.

Жительница Оленегорска "забыла" про трех своих детей. По решению суда она должна была платить им алименты, но жалела денег, да и не было их особо. Поэтому накопился долг - почти 300 тысяч рублей.

Сначала северянка попала под административную статью - по ч.1 ст. 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Но для нее это не стало поводом найти работу или хотя бы пойти в центр занятости. А это уже повод для возбуждения уголовного дела. В отношении жительницы Оленегорска их возбудили сразу три по ч.1 ст. 157 УК РФ.

- Суд женщину признал виновной в уклонении от уплаты алиментов, ей назначено наказание в виде 7 месяцев исправительных работ. Несмотря на уголовную ответственность, судебные приставы продолжат работу с неплательщиком, так как привлечение к уголовной ответственности не освобождает ее от обязанности содержать несовершеннолетних детей, - сообщили в Управлении службы судебных приставов Мурманской области.

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