В Мурманской области проснулись бабочки. Фото: Елена Фролова

Весне дорогу! Северяне порядком устали от зимы с ее капризами: то морозом нас испытывает на прочность, то сильным ветром и снегопадом. В марте уже выпало более 100% от месячной нормы осадков, в марте и вовсе тройная "порция"

Но как и сообщил в начале недели министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков, в регион пришло потепление. Температура все чаще стало переходить через ноль. И... проснулись бабочки!

Жители Мурманской области уже делятся в соцсетях фотографиями встреч с вестниками весны. Напомним: бабочки часто зимуют в укромных уголках, например, под корой деревьев или в щелях. Как только солнышко начало пригревать, они очнулись от спячки.

Раз природа пробуждается, то скоро можно будет ждать и медведей. Зимой рядом с некоторыми населенными пунктами замечали шатунов.

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