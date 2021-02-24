В Зашейке на свалке заметили медведя-шатуна

За нынешнюю зиму уже не первый медведь просыпается раньше срока в Заполярье. Фото: Максим ШИПЕНКОВ

Весна еще даже по календарю не наступила, а некоторые косолапые уже выбрались из зимней спячки. Ничем хорошим, конечно, такие события обернутся не могут. Так, в поселке Зашеек, что расположен недалеко от Полярных Зорь, на свалке заметили медведя-шатуна. Видео с проснувшимся мишкой, которые что-то кушает, поделились северяне в группе "Кандалакша онлайн".

При этом, как сообщили "КП" в Единой дежурно-диспетчерской службе Полярных Зорь, информация о разгуливающем медведе к ним не поступала, так же как и в полицию и службу "112". Может быть, гость быстро убрался восвояси.

К слову, за нынешнюю зиму это уже не первый подобный случай. Так, в конце января другого Топтыгина видели в Кандалакшском районе, в селе Лувеньга. По предположениям специалистов, его легко могли разбудить катающиеся на снегоходах местные жители и туристы. А что потревожило мишку из Зашейка - остается только догадываться.

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