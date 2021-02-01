Охотнадзор Мурманской области: Шансы, что снегоходы могут разбудить дикого зверя, 90%

Эта ситуация на данный момент никак законодательно не регулируется. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На выходных появилась информация, что в Кандалакшском районе рядом с Лувеньгой ходит медведь-шатун. Охотники вышли на место, где местная жительница видела кого-то или что-то, похожее на медведя, но ничего не нашли. Пока. Ведь шансы, что возросший поток туристов, которые катаются по диким местам на снегоходах, может разбудить дикого зверя очень высоки, считают в охотнадзоре.

- Опасной была зима 2019-2020 года, когда медведи очень голодали после холодного лета. Тогда они могли проснуться сами. Эту зиму мы не рассматривали как опасную. Но сегодня я вернулся из рейда в районе Алакуртти, и там стояло около тридцати машин с прицепами, на которых размещены снегоходы. Если все они ездят в лесу по диким местам, шансы разбудить медведя очень велики. Почти 90%, - пояснил «КП» Андрей Желонкин, начальник отдела охотнадзора по Кандалакшскому району.

Эта ситуация на данный момент никак законодательно не регулируется. Вообще, возросший интерес к Мурманской области все больше и больше бьет по нашей природе: территория вокруг водопада в Териберке уже вытоптана до песка, ягель вывозят фурами. Теперь под угрозой дикая фауна. Видимо, нужно, чтобы пара мишек все-таки проснулась в середине зимы по вине туристов, что бы эту сферу хоть как-то начали регулировать.

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