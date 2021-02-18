Удививший жителей Мурманской области глухарь оказался итальянцем

Глухарь был не из Заполярья. Фото: скриншот видео

Недавно в социальных сетях и по разным СМИ, в том числе Мурманской области, стало гулять видео с красавцем-глухарем. Птица неожиданно появилась на лесной трассе, а мимо проезжавший лыжник так сильно удивился, что даже свалился с ног. Он то и заснял черного пернатого, который совсем не боялся человека. Птица подошла максимально близко и стала что-то напевать.

Ролику приписывали самые разные географические данные - кто-то считал, что действие происходит в Якутии, другие - что в Североморске, третьи - в Обнинске. Но на самом деле глухарь оказался итальянским. Видео появилось еще 14 января в Twitter-аккаунте Марко Санавия. Снято оно было местным жителем в Альпах.

Напомним: в Мурманской области сняли на видео пушистую лисичку, которая залезла в машину в поисках еды. Плутовка хоть и боялась людей, но от угощения не отказалась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У жительницы Мурманска дома живет королевская серая змея. Наталья Раевская уже несколько лет спасает диких птиц, а теперь им компанию составляет змея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru