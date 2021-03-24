Бывшего инженера Мурманской областной библиотеки осудили за взятку от подрядчика

Бывший главный инженер Мурманской областной библиотеки попался на взятке. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В декабре 2019 года главный инженер Мурманской областной научной библиотеки получил от подрядчика взятку в размере 400 тысяч рублей

Одна из мурманских компаний выиграла подряды на капитальный ремонт помещений здания, общая стоимость работ оценивалась в 7,4 миллиона рублей. Но как часто бывает, подрядчик не уложился в срок. Понимая, что за это ему грозит срок, руководитель компании предложил главному инженеру библиотеки взятку в 400 тысяч, чтобы тот растянул срок ремонта.

- Довести свои преступные действия до конца виновный не смог по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку его преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Мурманской области, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

В отношении инженера возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 200.5 УК РФ (покушение на незаконное получение лицом, осуществляющим приемку выполненных работ в сфере выполнения работ для обеспечения государственных нужд, денег за совершение бездействия в интересах дающего в крупном размере).

Обвиняемый свою вину признал и получил год условно, а также запрет на три года заниматься деятельностью, связанной с государственными заказами сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

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