Сотрудника Мурманской областной библиотеки ждет суд за взятку в 400 тысяч рублей

Уголовное дело отправлено в суд. Фото: правительство МО

Риск, конечно, дело благородное, но только не тогда, когда дело касается коррупции. Напомним: в декабре 2019 года главный инженер Мурманской областной научной библиотеки получил от подрядчика взятку в размере 400 тысяч рублей, закрыв глаза на ремонт, который сильно отставал по срокам.

- Сотрудник культурного учреждения незаконно дал согласие на отсрочку исполнения работ по договорам, дав возможность завершить их с нарушением установленных сроков без штрафов и других имущественных обременений, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Довести замысел до конца злоумышленникам не удалось - преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ. На инженера завели уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 200.5 Уголовного кодекса РФ. Сейчас дело направлено в Октябрьский районный суд Мурманска для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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