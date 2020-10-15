В Мурманске предприниматель дал сотруднику областной библиотеки взятку в 400 тысяч рублей

Предприниматель боялся крупных штрафов и попадания в черный список подрядчиков, поэтому решил подкупить главного инженера научной библиотеки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мурманская областная библиотека проходит через большое преображение. В прошлом году здесь начался ремонт, который должен до неузнаваемости преобразить храм книг. Например, на первом этаже появится открытое пространство, которое будет работать до полуночи.

На реконструкцию выделили более 20 миллионов рублей, в правительстве Мурманской области отметили, что будут жестко следить за сроками выполнения (отстающих от графика подрядчиков в "белом доме") очень не любят.

Контракты на 7,4 миллиона рублей выиграли ряд компаний, которыми руководит один человек. И с задачей справиться вовремя они не смогли. Предприниматель боялся крупных штрафов и попадания в черный список подрядчиков, поэтому решил подкупить главного инженера научной библиотеки.

- В декабре 2019 года подозреваемый вступил в преступный сговор с главным инженером учреждения на передачу ему подкупа в крупном размере в сумме 400 000 рублей. За указанное вознаграждение последний обещал не инициировать претензионно-исковую работу в отношении подрядной организации, представляемой взяткодателем. Довести свои преступные действия до конца подозреваемый не смог по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку его преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Мурманской области, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Против предпринимателя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 200.5 УК РФ.

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