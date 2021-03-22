Попавшую под лавину в Хибинах 12-летнюю девочку нашли и реанимируют

Лавина сошла с горе Маннепахк. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Около 18.00 22 марта 2021 года в Хибинах сошла лавина: с горы Маннепахк упал снежный карниз на необорудованную тропу, на которой в этот момент находилась зарегистрированная туристическая группа из Санкт-Петербурга. Из 16 человек в ней было 13 несовершеннолетних.

Под снежным завалом оказалась 12-летняя девочка.

- По оперативной информации, пропавшая туристка 2008 года рождения найдена. В данный м момент организуются мероприятия по эвакуации, - сообщил начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Как уточнила старший помощник по взаимодействию со СМИ главного следователя СУ СКР по Мурманской области Алина Александрович, в данный момент проводятся реанимационные действия.

Остальные участники группы не пострадали. Им готовы оказать медицинскую и психологическую помощь.

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