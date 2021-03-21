В апреле в Мурманске вновь откроется ярмарка "Наша рыба"

За два года было реализовано 382 тонны рыбы и морепродуктов. Фото: правительство МО

В прошлом году ярмарку "Наша рыба", на которой можно купить недорогую рыбу, в Мурманске свернули из-за коронавируса. К счастью, совсем скоро она вновь откроется. Хорошие новости сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, подводя итоги двухлетней работы в регионе.

- В одну из суббот апреля ярмарка вновь заработает в Мурманске. Ну а потом такие же ярмарки поедут по другим населенным пунктам области, это будет и торговля и праздник. Потому что, конечно, тема «Нашей Рыбы», доступной и качественной рыбопродукции, очень актуальная для Мурманской области, - отметил глава региона. Ярмарка «Наша рыба» появилась в столице Кольского Заполярья 27 июля 2019 года. За два года существования программы было реализовано 382 тонны рыбы и морепродуктов. При этом большая часть продукции – охлажденная.

Во второй половине апреля ярмарка вновь должна открыть свои двери на территории торгово-развлекательного центра «Форум» в Мурманске.

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