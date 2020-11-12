Вице-губернатор Дмитрий Филиппов: «Проект «Наша рыба» работает и будет работать»

- Проект работал и будет работать, - заверил Дмитрий Филиппов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В прошлом году в Мурманской области заработал проект «Наша рыба», который стал одной из самых успешных практик в стране. Но на днях по пабликам в социальных сетях пошли слухи, что лавочку решили прикрыть, и не видать больше северянам рыбы по себястоимости.

«Комсомолка» попросила прокомментировать ситуацию вице-губернатора Дмитрия Филиппова.

- Проект состоит из двух направлений. Первое - это ярмарка, где продается продукция во всех видах от охлажденной до готовой, рыба добывается во внутренних водоемах Мурманской области и в Баренцевом и Белом морях. Это направление сейчас не работает из-за коронавируса, мы не хотим, чтобы из-за ярмарки росло число заразившихся. Но как только эпидемиологическая обстановка улучшится, ярмарка сразу возобновит свою работу, - сообщил Дмитрий Дмитриевич. - Второе направление – реализация замороженной продукции в торговых объектах. Партнером проекта была торговая сеть «Евророс». Сейчас часть ее магазинов перешла к сети «Магнит», но те, что остались, продолжают сотрудничать. Также мы подключили к поекту магазины ИП «Ястребов» и не исключаем, что «Магнит» тоже подхватит идею. Сейчас уже есть договоренности, договор находится у партнеров «Нашей рыбы» Тралового флота и СЗРК. Так, буквально сегодня мы обговаривали нюансы.

По данным вице-губернатора, к «Нашей рыбе» были подключены 26 магазинов в Мурманской области. Из-за «Евророса» ушли 7, но вместо них открыли новые, и получилось, что торговых точек даже стало больше - 27, а в ближайших планах открыть еще один магазин в Ковдоре. Также уже год держатся цены на самые популярные товары проекта - пикшу (199 рублей) и треску (229 рублей). Специалисты еженедельно следят за тем, чтобы рыбка была на прилавках, а цена не кусалась.

- Проект работал и будет работать, - заверил Дмитрий Филиппов.

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