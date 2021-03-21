Губернатор Андрей Чибис: "С Мурманской областью стали считаться на федеральном уровне"

За два года доходы областного бюджета выросли на 38%. Фото: правительство МО

Подводя итоги двухлетней работы в кольском крае, губернатор Андрей Чибис отметил, что за это время с регионом стали считаться на федеральном уровне. Это произошло благодаря социально-экономическому развитию региона. - Точнее всего сказал президент: "Раньше Россия прирастала Сибирью, теперь - Арктикой". И тот экономический драйв, которого нам удалось добиться, как раз и был нашей главной задачей. Рост доходов бюджета позволяет нам больше вкладывать в социальную сферу. Так экономический рост позволяет нам ощущать изменения непосредственно в быту. А теперь для нас самое важное – битва за будущее, - отметил губернатор. По словам Андрея Чибиса, за два года доходы областного бюджета выросли на 38%. В этом году бюджет сохраняет социальную направленность, 75% его расходов – затраты на здравоохранение, образование, соцподдержку. Также решено увеличить объем расходов по ключевым сферам жизни почти на 11 миллиардов рублей - до 97,3 миллиардов. Главным «топливом» для роста экономики и, соответственно, роста доходов областной казны губернатор назвал инвестиции. В первый год действия преференциальных режимов для резидентов Арктической зоны РФ и ТОР «Столица Арктики» Мурманская область стала лидером на Севере по привлечению инвестиций, и, по словам главы региона, намерена удержать это лидерство.

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