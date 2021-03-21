Губернатор Мурманской области Андрей Чибис: "За два года я влюбился в кольский край"

Фото: правительство МО

Подводя итоги своей двухлетней работы в Мурманской области, губернатор Андрей Чибис отметил, что регион стал для него родным.

- За два года я познакомился с большим количеством приятных, самоотверженных людей. Моя семья и я влюбились в этот край, конечно. Я буду стараться продолжать улучшать жизнь северян, делая ее комфортнее и безопаснее для всех, - подчеркнул глава региона.

По словам губернатора, он купил здесь дом, куда любит приглашать гостей и проводить там выходные с семьей.

Напомним: недавно Андрей Чибис говорил о том, что отток населения - это проблема не только нашего Севера, так как соседи тоже с ней столкнулись. Губернатор Мурманской области сообщил, что темп оттока населения из региона замедлился.

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