Отделение Пенсионного фонда Мурманской области: изменится ли размер пенсии после переезда с Крайнего Севера

Деньги деньгами, а здоровье тоже важно, поэтому многие пожилые северяне думают о переезде. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пенсионеры Мурманской области получают повышенную пенсию. Это веский повод остаться жить на Крайнем Севере, все-таки в той же средней полосе пенсия ниже. Но деньги деньгами, а здоровье тоже важно, поэтому многие пожилые северяне думают о переезде. Изменится ли из-за этого размер пенсии?

Для начала надо разобраться, за счет чего у жителей Мурманской области больше пенсии.

- Пенсионерам, выработавшим необходимый страховой и «северный» стаж, а также пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера, устанавливается увеличенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости или инвалидности. Это две разные надбавки. В первом случае пенсионерам, проработавшим не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и имеющим не менее 20 лет страхового стажа для женщин и 25 лет страхового стажа для мужчин, устанавливается повышение фиксированной выплаты к пенсии в сумме, равной 50% от суммы установленной фиксированной выплаты. При переезде из районов Крайнего Севера размер пенсии не изменится, - сообщили в отделении Пенсионного фонда по Мурманской области.

Вторая надбавка - это доплата тем, кто не имеет стаж, но живет на Крайнем Севере, и рассчитывается по районному коэффициенту. И вот ее-то и лишаются те, кто переезжает в другие регионы.

Как узнать, насколько уменьшится пенсия после переезда? Обратиться в Пенсионный фонд, где объяснят, какую фиксированную выплату вы получаете (за проживание или за работу в районах Крайнего Севера). В Пенсионный фонд надо обратиться в любом случае: в случае переезда надо подать заявление о доставке пенсии непосредственно в территориальный орган ПФР по новому месту жительства.

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