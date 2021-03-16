Число умерших от коронавируса в Мурманске на 16 марта 2021 года составило 1025 человек

В 2020 году был только один день без ковидных смертей - 28 февраля. Фото: Иванова Диана

Число умерших от коронавируса в Мурманской области на 16 марта 2021 года составило 1025 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от ковида умерли еще пять человек.

В 2020 году был только один день без ковидных смертей - 28 февраля. Всего с марта прошлого года, когда в регионе стали выявлять зараженных новой коронавирусной инфекцией, положительный результат ПЦР-теста получили 47 948 человек. 74 инфицированных зарегистрировали за последние сутки.

Как отметили в министерстве здравоохранения Заполярья и региональном Роспотребнадзоре, тенденция к стабилизации эпидемиологической обстановки сохраняется.

С 3 марта в Мурманской области выявляют по 75 по 69 ковидных больных. В медучреждениях свернули уже почти 600 перепрофилированных под COVID-19 коек, работает еще 682, свободных достаточно много.

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