Видео загоревшегося пассажирского автобуса в Мурманске сняли очевидцы

Загорелась задняя часть автобуса. Фото: группа "Мурманск"/Роман Маркин

Вечером 14 марта в Мурманске на Восточно-объездной дороге в районе горнолыжного комплекса «Южный склон» вспыхнул рейсовый автобус с пассажирами. Пострадал водитель общественного транспорта - его передали сотрудникам скорой медицинской помощи, а остальных людей эвакуировали.

- Спасателями проводилась работа по осмотру и ограждению места дорожно-транспортного происшествия, обеспечению безопасности на месте происшествия, отключение аккумулятора, сбору информации, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Мурманской области.

На видео заметно, что загорелась задняя часть автобуса. Что стало причиной пожара - еще предстоит выяснить. Как отмечают автовладельцы, проблема могла возникнуть в моторном отсеке.

Напомним: в Мурманске на Ленинградке загорелась машина. Пожар случился из-за того, что водитель накрыл мотор одеялом.

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