На "Арт-Масленицу" в Апатиты прилетели Dava и Анна Седакова

Андрей Малахов пригласил Dava на "Арт-Масленицу". Фото: скриншот видео

13 марта в Апатитах проходит "Арт-Масленица". Обычно ее авторы - Андрей Малахов и его супруга Наталья Шкулева организуют ее в Москве, но в этом году местом проведения выбрана Мурманская область.

Андрей Малахов приготовил северянам и гостям регионам много сюрпризов, в том числе звездный десант.

Так, на "Арт-Масленицу" прилетел Dava.

- Здесь очень холодно, но так красиво! Спасибо Андрею Малахову, что пригласил, - рассказал певец в своем Instagram.

Не успел он выйти из самолета, как его встретили девушки в русских народных костюмах с хлебом и солью. К слову, в звездном самолете прилетела также певица Анна Седакова.

Напомним: с Андреем Малаховым также встретился актер Иван Охлобыстин, который в Мурманской области снимается во втором сезоне сериала "Полярный."

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