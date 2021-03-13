Иван Охлобыстин о поездке в Мурманскую область: "На Севере - жить!"

Иван Охлобыстин и Андрей Малахов встретились в Мурманской области. Фото: www.instagram.com/psykero1477

В Мурманской области опять звездопад, и снова кто-то из знаменитостей приехал по работе, а кто-то отдохнуть.

Иван Охлобыстин совмещает приятное с полезным. В Кировске началась работа над вторым сезоном сериала "Полярный", где актер вместе с Михаилом Пореченковым играет главные роли. Но не только съемочный процесс увлекает Ивана Охлобыстина. В Апатитах он встретился с Андреем Малаховым.

Телеведущий прилетел на малую Родину, чтобы провести здесь "Арт-Масленицу". Вместе с супругой он традиционно организует яркий праздник в Москве, но в этом году география другая.

Иван Охлобыстин и Андрей Малахов уже встретились в Заполярье - актер поделился совместным снимком в своем Instagram.

- На Севере - жить! - подписал фотографию Охлобыстин.

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