В Кировске ищут двух дублеров на съемки комедийного сериала "Полярный 2"

Местным жителям предлагается почувствовать себя актерами. Фото: "ТНТ"

В Мурманской области сейчас проходят съемки сериала "Полярный 2". Напомним: первую часть кинокартины снимали в 2019 году в Кировске, а спустя два года съемочная команда вернулась в город горняков за кадрами для продолжения комедийного сериала.

Местным жителям предлагается почувствовать себя актерами. Так, команде требуются дублеры Антона Богданова и Екатерины Шпицы.

- Дублер Антона Богданова. Цвет волос - рыжий, рост - 165 сантиметров. Размер одежды - 48. Дублер Екатерины Шпицы должен быть с темными волосами средней длины, ростом 160 сантиметров. Размер одежды: XS, - сообщили в Центре развития кинопроизводства Мурманской области.

Те, кто хочет попробовать свои силы в киноискусстве, могут написать в личные сообщения Ксении Пушкаш или позвонить по телефону: 8 953 307 32 12.

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