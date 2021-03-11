Андрей Малахов вместе с супругой отметят Масленицу в Апатитах

Гостей "Арт-Масленицы" ждут мастер-классы перфомансы, музыкальные выступления и многое другое. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На ближайших выходных будем отмечать Масленицу. Жителей Мурманска ждут два праздника: 13 марта вместе с "Комсомолкой" и ДК Ленинского округа, а 14 марта - на ярмарке.

В субботу также гулянья пройдут в Апатитах, куда прилетают, как было анонсировано ранее, Андрей Малахов с супругой Натальей Шкулевой. Они уже несколько лет организуют в Москве свое празднование Масленицы, а в этом году перенесут мероприятия в Заполярье.

Для "Арт-Масленицы" - так называется это мероприятие - создадут особенное чучело, разработкой которого были заняты главный архитектор центра современного искусства "Сияние" Анастасия Балакирева и арт-директор Михаил Князев. В оформлении принимают участие разные художники, в том числе и из Мурманской области. В конце праздника арт-объект сожгут на горе Айкуайвенчорр в 15.45.

Также гостей "Арт-Масленицы" ждут мастер-классы перфомансы, музыкальные выступления и многое другое. Программа праздника будет представлена позже.

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