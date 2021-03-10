14 марта в центре Мурманска из-за празднования Масленицы ограничат движение автомобилей

В этот день водителям надо будет быть внимательными - в центре Мурманска можно будет не везде проехать и припарковаться. Фото: Олег ЗОЛОТО

Приближающиеся выходные будут праздничными - Масленица идет! В центре Мурманска отметиться вкусный праздник можно будет на ярмарке "На Севере - весна!", которая открылась на минувших длинных выходных.

13 и 14 марта она будет работать, а потом закроется. Напоследок северян ждет яркая точка - огненное шоу в 18.30 14 марта.

В этот день водителям надо будет быть внимательными - в центре Мурманска можно будет не везде проехать и припарковаться.

- Будет запрещено движение транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца по ул. Ленинградской от дома № 5/23 по ул. Воровского до ул. Профсоюзов, с 7.00 до 19.00; по ул. Воровского, от просп. Ленина до ул. Коминтерна, с 00 до 20 часов, - сообщили в администрации Мурманска.

Также с полуночи до 19.00 нельзя на ул. Ленинградской, от дома № 5/23 на ул. Воровского до ул. Профсоюзов, и до 20.00 на ул. Воровского, от просп. Ленина до ул. Коминтерна.

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