Андрей Чибис об уборке снега в Мурманске: "Оценка неудовлетворительная"

Больше всего северяне жаловались 3 марта, после этого количество обращений пошло на спад. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В феврале в некоторых городах Мурманской области выпало свыше трех месячных норм осадков, больше всего досталось северо-западу региона. Последствия снегопада все еще устраняют, но не везде с этим справляются.

Напомним: на прошлой неделе в Мурманске, Североморске и ЗАТО Александровск пришлось ввести режим повышенной готовности. И это помогло частично решить проблемы.

- К 7 марта мы вышли на плановый график уборки, на 9 марта состояние дорожно-уличной сети оценивается как удовлетворительное. Чаще всего северяне жалуются на дворы. Так, за последнее время поступило 391 обращение от горожан, 90% приходятся на Мурманск и Североморск, - сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Алексей Лыженков.

Больше всего северяне жаловались 3 марта, после этого количество обращений пошло на спад. Губернатор Андрей Чибис отметил, что северяне сами помогают компаниям, за что поблагодарил земляков. К слову, коммунальщикам также помогают компании, например, в ЗАТО Александровск подмога пришла со стороны военных и "Новатэка", в Мурманске - от "Водоканала" и "МЭС". И все-таки результатами работы ответственных служб губернатор недоволен.

- Ситуацию в Мурманске я оцениваю как неудовлетворительную. Плохо, конечно, что городу с уборкой помогает область. Надо будет сделать выводы, - сообщил Андрей Владимирович.

Глава администрации областного центра Евгений Никора доложил, что в городе уже перешли на штатный режим вывоза мусора. Именно на забитые контейнеры и проезды в снежной каше мурманчане жалуются больше всего.

- По состоянию на 8 марта расчистили 265 дворов. Управляющие компании вместе с нами отрабатывали замечания округов по результатам объездов и граждан. Также занимаемся очисткой скатных кровель, таких в городе 140, - добавил Евгений Никора.

Глава региона поручил не расслабляться.

- Главная проблема не дворы, а проезды - их точно дворник не очистит. Задача города - организовать работу. Мы год назад говорили, что в городе не может быть ни одного проезда, который никому не принадлежит. А сейчас снова оказывается, что есть проезды без хозяев. Режим повышенной готовности позволяет чистить и ничейные проезды. Если не вывозить снег, то поплывет город, - наказал Андрей Владимирович.

По данным синоптиков, в марте уже выпало 40% месячной нормы осадков и снегопад еще будет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Мурманска надел боксерскую перчатку, чтобы убить знакомую. Мужчина посчитал, что его подруга украла у него банковскую карту (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru