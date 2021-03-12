Экс-чиновница из Мурманска, сбившая мальчика, снова будет судиться с его семьей

Спустя год после ДТП женщина обратилась в суд, чтобы взыскать с семьи мальчика деньги на ремонт машины - чуть больше 100 тысяч рублей.

Многие помнят громкую историю, которую несколько лет обсуждали не только в Мурманской области, но и за ее пределами. Бывшая сотрудница министерства образования и науки региона Лилия Хоруженко сбила на своей машине юного велосипедиста Генриха Ширшова. Все случилось на территории дачного поселка. У ребенка были выбиты зубы и сотрясение мозга, у Лилии пострадала только ее иномарка.

Спустя год после ДТП женщина обратилась в суд, чтобы взыскать с семьи мальчика деньги на ремонт машины - чуть больше 100 тысяч рублей. Тяжба была долгой, в итоге семье Ширшовых присудили выплатить 120 тысяч рублей. Но родители Генриха с этим не согласились, и подали апелляцию и смогли уменьшить сумму вдвое - до 54 тысяч рублей, т.к. суд признал обоюдную вину.

Вот только это не понравилось уже Лилии Хоруженко. Как сообщил "КП" адвокат Ширшовых Дмитрий Буянов, она не видит своей вины и будет отстаивать свое мнение в суде.

- Жалобу со стороны Лилии Хоруженко и собственника машины [матери Лилии] будет рассматривать третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. Мы в свою очередь подали возражение, - уточнил Дмитрий Буянов.

С момента, как суд увидел обоюдную вину, прошло почти семь месяцев, почему же только сейчас снова возобновляются суды? Со слов адвоката Ширшовых, процесс затянулся из-за коронавируса, который перестроил работу судов.

Заседание должно состояться уже на следующей неделе. Закончится процесс может по-разному: виноватой в ДТП может оказаться только Лилия Хоруженко, или только Генрих Ширшов, также вина может остаться обоюдной или же изменится ее соотношение (сейчас оно 50 на 50).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Супруги из Мурманской области поверили мошенникам и отдали полмиллиона. Деньги обманутым северянам пришлось брать в кредит (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru