Суд признал обоюдную вину мальчика и экс-чиновницы в ДТП под Мурманском

Суд признал обоюдную вину участников аварии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этой громкой истории уже два года и сказать, что теперь в ней поставлена точка по-прежнему нельзя. Напомним: летом 2018 года в Юркино экс-сотрудница министерства образования и науки Мурманской области Лилия Хоруженко на своей машине сбила 12-летнего велосипедиста Генриха Ширшова. Подросток получил сотрясение мозга и лишился передних зубов.

Однако в суд подали не его родители, а водитель Volkswagen Tiguan, которая смогла отсудить 120 тысяч рублей на ремонт машины. Семья Ширшовых сначала хотела заплатить и забыть всю эту историю как страшный сон, но потом все же решили побороться за справедливость.

На днях Мурманский областной суд рассмотрел апелляцию Ширшовых по иску о возмещении ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия.

- По итогам рассмотрения решение Октябрьского районного суда Мурманска от 4 марта 2020 года изменено, уменьшен размер взыскания, установлена обоюдная вина участников ДТП, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Мурманской области.

А это значит, что в аварии теперь виноват не только подросток, но водитель иномарки. Теперь семье Ширшовых надо выплатить Лилии Хоруженко не 120 тысяч рублей, а всего 54 тысячи – суд уменьшил сумму взыскания вдвое.

Продолжатся ли судебные тяжбы и дальше, пока неизвестно.

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