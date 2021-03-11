Из-за сильного ветра жители Мурманска остались без 10-метровой матрешки

Пока непогода не успокоится, на ярмарке "На Севере - весна!", решили приостановить работу надувного аттракциона. Фото: Правительство Мурманской области.

С вечера 10 марта в Мурманской области бушует сильный ветер. Сильнее всего досталось Териберке, там порывы ветра достигают 28 м/с, но в Мурманске непросто - 17 м/с.

Из-за этого на улице находиться холодно, да и не безопасно - ветер может сорвать кровлю с крыш или рекламные конструкции. Пока непогода не успокоится, на ярмарке "На Севере - весна!", что начала работу на минувших праздничных выходных, решили приостановить работу надувного аттракциона - 10-метровой матрешки, которая была и арт-объектом, и каруселью для ребятишек.

- Работа 10-метровых надувных качелей «Матрешка» возможна при скорости ветра до 10 м/с. Как только ветер стихнет, работа аттракциона будет возобновлена, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Напомним: в Заполярье из-за непогоды закрыли для проезда уже три дороги.

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