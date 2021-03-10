В Мурманской области определили новую схему одномандатных избирательных округов

Как аргументировали свое решение депутаты, это делается для того, чтобы северяне выбирали тех, кто может наглядно завоевать их уважение и доверие. Фото: http://www.murmansk.izbirkom.ru/

Осенью 2021 года в Заполярье пройдут выборы в Мурманскую областную Думу. Перед этим событием парламентарии решили, что увеличится число тех, кто будет избираться по одномандатным избирательным округам, а вот число идущих по спискам уменьшится.

Как аргументировали свое решение депутаты, это делается для того, чтобы северяне выбирали тех, кто может наглядно завоевать их уважение и доверие.

Из-за этого в регионе пересмотрели схему одномандатных избирательных округов. Новую "нарезку" определили 9 марта на 117 заседании избирательной комиссии Мурманской области.

- Схема будет представлена для утверждения в Мурманскую областную Думу, - сообщили в региональном избиркоме.

Дата очередного заседания заполярного парламента пока не определена, но встретятся народные избранники, скорее всего, в конце месяца.

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