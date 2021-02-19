В Мурманской области выбирать депутатов регионального парламента будут по-новому

Данный закон был принят большинством голосов в окончательном чтении. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Осенью 2021 года в Мурманской области будут выбирать новый состав регионального парламента. И выборы пройдут по-новому. На последнем заседании Мурманской областной Думы обсудили новшества в избирательном процессе.

Сейчас число тех, кто избирается по спискам, и по одномандатным округам, равное - 50 на 50 процентов, а вот осенью уже изменится в пропорции 30 на 70 в пользу «одномандатников». Если перевести в другие показатели, то их будет 10 против 32. Как объяснили народные избранники, делается это для того, чтобы северяне голосовали за конкретных кандидатов, которых хотят видеть на важной работе.

- Как показал опыт последних лет, что избиратель голосует и поддерживает тех, кто пользуется авторитетом, реально авторитетом. Каждый одномандатник должен завоевывать самостоятельно авторитет и уважение избирателей, - отметил первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко.

Данный закон был принят большинством голосов в окончательном чтении. Против высказались только представители оппозиции. Изменение законодательства ведет к тому, что будут перенарезаны мажоритарные округа: их станет больше, а избирателей по округу, соответственно, меньше.

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