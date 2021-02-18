Общественный транспорт Мурманска изменит расписание

С расписанием движения можно ознакомиться на официальном сайте АО "Электротранспорт". Фото: vk.com/citymurmanskru

Уже совсем скоро к нам придут февральские праздники. У многих организаций в преддверии 23 февраля, Дня Защитника Отечества, меняется график работы, в том числе у общественного транспорта Мурманска, который будет курсировать не как обычно.

- Уважаемые пассажиры! 20 февраля все троллейбусные и автобусные маршруты работают по расписанию "Будни". А 21, 22 и 23 февраля все троллейбусные и автобусные маршруты работают по расписанию "Воскресенье", - сообщили в АО "Электротраспорт".

Так что в ближайшие дни интервалы движения общественного транспорта увеличатся, стоит об этом помнить, чтобы никуда не опоздать и везде успеть.

С расписанием движения всех городских маршрутов можно ознакомиться на официальном сайте предприятия-перевозчика в разделе расписание. Напомним: в Мурманске началась кампания по профилактике ДТП в темное время суток. Акцент будет сделан на общественный транспорт.

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