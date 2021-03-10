Трех жителей Кировска поймали на краже цветного металла на руднике

Мужчины пытались вынести с предприятия цветной металл. Фото: Александр КОЦ

Хотели выгодно сдать и подзаработать, а получили проблемы. Трех жителей Кировска поймали на краже лома цветного металла с территории объединенного Кировского рудника КФ АО «Апатит». Мужчины продумали, как они вынесут ценные вещи, но не учли, что обмануть охрану не получится.

Одного из мужчин осудили сразу по ряду статей: ч.3 ст.30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч.1 ст.158 (Кража), п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору), а его подельников по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

- При назначении наказания суд учел наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, принял во внимание тяжесть и общественную опасность совершенного подсудимыми преступлений, конкретные обстоятельства дела, связанные с совершением преступлений, данные о личности подсудимых, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Кировчанин, который придумал и спланировал преступление, получил 1 год и 6 месяцев условно с возложением ряда обязанностей, а его товарищи - по году условно.

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