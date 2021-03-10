Житель Кировска забрался в чужую квартиру, чтобы украсть чугунную ванну

Житель Кировска пытался вынести из чужой квартиры чугунную ванну. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обычно злоумышленники, которые забираются в чужие квартиры, собираются поживиться драгоценностями, деньгами, какой-то небольшой техникой, которую легко вынести. Но житель Кировска явно переоценил свои силы, потому как решил вынести из чужого дома... чугунную ванну.

С собой на дело мужчина взял лом, которым отжал входную дверь, вошел внутрь и попытался вынести ванну, которая весит почти как взрослый мужчина - около 80 килограммов. Пока вор возился с тяжелой вещью, на место прибыли сотрудники полиции, которые его задержали. Овчинка выделки не стоила - ванну оценили в 500 рублей, хотя при сдаче на металлолом ее стоимость могла вырасти.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, в краже, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище.

- При назначении наказания суд учел наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, принял во внимание тяжесть и общественную опасность совершённого подсудимым преступления, конкретные обстоятельства дела, связанные с совершением преступления, данные о личности подсудимого, и назначил С. наказание в виде лишения свободы сроком 1 год с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год и возложением ряда обязанностей, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

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