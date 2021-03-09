В Коле мужчина сбежал из дома, спустившись с балкона по простыням

Мужчина спустился, а затем пошел обратно в дом. Фото: vk.com/g.kola51

Киношный побег из дома стал предметом для обсуждений в соцсетях. Так, в паблике "Город Кола 51" выложили фотографию, где с балкона пятиэтажки свисают разноцветные простыни, связанные между собой.

Видимо, в Международный женский день романтичный герой из Колы попытался удрать от жены, воспользовавшись приемом из фильмов. А может быть, он просто хотел проверить, надежен ли этот способ? Ну так, на экстренный случай.

- Видели этого мужчину, спускавшегося по простыням. Он спустился, потом обратно пошел в этот дом, - отметила под постом северянка Дарья Садовая.

В общем, инцидент загадочный, но главное, что никто после этого не пострадал.

Напомним: в Апатитах мужчина выпал из окна и застрял на деревьях. Ветки уберегли северянина от серьезным травм.

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