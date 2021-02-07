В Апатитах мужчина выпал из окна и застрял на деревьях

Мужчине вызволили из беды спасатели. Фото: vk.com/murmanskgroup

В соцсетях идет бурное обсуждение "полета" жителя Апатитов. 6 февраля мужчина выпал из окна дома, однако от падения на землю его уберегли ветки, и он повис на дереве. Похоже, что мужчина отделался лишь ссадинами и серьезно не пострадал, хотя все могло закончится плачевно.

Тем временем, северяне в паблике "Мурманск" шутят все на свой лад. Кто-то называет не долетевшего апатитчанина бэтменом или карлсоном, другие - птицей, третьи - десантником. Может быть, он мыл окно, а может рябину собирал? Кто знает...

Как бы то ни было, в беде мужчина не остался - его вытащили с деревьев спасатели, передав затем медикам.

Напомним: житель Мурманской области, который спас из пожара ребенка, получил благодарность из рук губернатора. В Сафоново загорелся жилой дом, в котором были люди.

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