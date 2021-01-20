В Мончегорске 22-летний водитель "ВАЗа" пытался сбежать от сотрудников ДПС, но застрял в снегу

Нарушителя удалось задержать. Фото: vk.com/evakuator51

На днях сотрудникам ГИБДД Оленегорска пришлось погоняться за молодым водителем, который разъезжал по городу без прав. Боясь, что его поймают, нарушитель решил умчать от полицейских. Выйти сухим из воды у северянина в итоге не получилось.

- 17 января госинспекторы оленегорского ГИБДД патрулировали улицы города. Они заметили автомобиль "ВАЗ-2106", у водителя которого была странная манера вождения. Его решили остановить, но автовладелец не стал подчиняться законным требованиям сотрудников полиции. Мужчина выехал на федеральную автодорогу Р-21 "Кола" и помчал в сторону Мончегорска. По дороге по своей неосторожности он съехал на обочину и застрял в снегу. Нарушитель выскочил из машины, стал убегать, однако сотрудники ДПС его догнали, - рассказала "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В отношении 22-летнего северянина был составлен административный протокол по статье 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством". Ему грозит штраф до 15 тысяч рублей.

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