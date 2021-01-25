Житель Мурманской области, который спас из пожара ребенка, получил благодарность из рук губернатора

Героя за храбрый поступок благодарят все жители Мурманской области, а губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании 25 января вручил Сергею благодарность. Фото: Правительство МО

Около четырех часов утра 14 января в Сафоново загорелся жилой дом. Ранний час застал жильцов врасплох, к счастью, североморец Сергей Голуб не растерялся и вовремя понял, что надо делать. Из охваченного огнем здания он вынес ребенка, забравшись в квартиру по наружной пожарной лестнице.

Героя за храбрый поступок благодарят все жители Мурманской области, а губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании 25 января вручил Сергею благодарность.

- Сегодня здесь присутствует настоящий и скромный герой среди нас, Сергей Голуб. Недавно он спас четырехлетнего мальчика, вытащив его из окна горящего дома в Сафоново до прибытия пожарных. Это доблестный поступок. Все мы восхищены вашим мужеством, – отметил Андрей Чибис.

Напомним: в конце прошлого года в Мурманске наградили 8-летнего мальчика, который спас пожилую женщину. Денис Садов не растерялся и проявил отвагу в непростой ситуации.

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